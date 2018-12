YouTube verwijdert in jaar 30 miljoen ongewenste video’s

Op YouTube wordt er een constante strijd gevoerd met ongewenste video's. Uit cijfers die het videoplatform met de NOS heeft gedeeld blijkt nu dat er in een jaar tijd ruim 30 miljoen ongewenste video's zijn verwijderd.

In het afgelopen kwartaal zijn in totaal 58 miljoen video's verwijderd. Daarvan ging het om 7,8 miljoen ongewenste video's. Het totaalaantal ligt veel hoger omdat YouTube na drie overtredingen een volledig kanaal verwijdert. Dan verdwijnen dus ook video's die wel voldoen aan de richtlijnen.

Sinds oktober vorig jaar publiceert het videoplatform rapporten over het verwijderen van video's. Het videoplatform begon hiermee nadat het moderatiebeleid vorig jaar onder vuur had gelegen. Dit kwam onder meer doordat er advertenties stonden bij video's waar schaars geklede kinderen in te zien waren en waar seksueel getinte reacties onder stonden. Dat leidde tot geschokte reacties bij bedrijven en het weghalen van advertenties op YouTube.

Wat in het rapport met name opvalt is in hoeverre YouTube afhankelijk is van technologie. Het bedrijf zet fors in op het gebruik van kunstmatige intelligentie om video's tegen tegen te houden, het liefst voordat ze door iemand worden gezien. Het gaat dan bijvoorbeeld om beelden die pornografie of geweld bevatten.

1,5 miljoen video's gemeld door mensen

Het bedrijf meldt dat inmiddels ruim 80 procent van de verwijderde video's werd gesignaleerd door de automatische systemen, waarvan driekwart nul weergaven had toen ze werden verwijderd. Maar gebruikers blijven nodig: het afgelopen kwartaal werden door gebruikers gezamenlijk 1,5 miljoen video's gemeld.

YouTube is niet het enige bedrijf dat werkt met kunstmatige intelligentie om ongewenste video's tegen te gaan. Facebook zet hier ook op in en zegt dat het heel belangrijk is. Experts zetten wel vraagtekens bij de afhankelijkheid hiervan. De vrees is dat deze systemen, zeker bij video's die niet één oogopslag tot een bepaalde categorie toebehoren, fouten maken.

Zo wordt volgens de platforms 99 procent van de terreurpropaganda door de slimme computers tegengehouden, maar haatzaaiende boodschappen zijn lastiger automatisch te signaleren.