Gordijn van vallende sterren vanavond: 'het is spectaculair'

Vanavond om 20.00 uur begint een heus spektakel in de lucht: de jaarlijkse meteorenzwerm Geminiden. In het begin zijn er zo'n twintig vallende sterren per uur zien, en elk uur worden het er meer.

Volgens John Heise, emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht en astrofysicus, zijn de omstandigheden bijna perfect, omdat de maan 's nachts snel ondergaat en er een heldere hemel wordt verwacht. "Er is niets wat je tegenhoudt, alleen de kou, maar daar kun je je tegen kleden."

Hij adviseert mensen om een donkere plek op te zoeken en vervolgens lekker in een luie stoel achterover te zitten. "Het is nogal hoog aan de hemel te zien. Ga weg van de lantaarnpalen en achtergrondlichten. Hoe donkerder, hoe beter, hoe meer je ziet", zegt hij in het radioprogramma Nieuws en Co.

Zandkorreltjes

De Geminiden zijn uiterst kleine zandkorreltjes van minder dan een millimeter groot die in de dampkring verbranden. Ze zijn afkomstig van een planeto√Įde die in de baan rond de zon draait. Het rotsblok laat een spoor van korreltjes achter zich (vergelijkbaar met de dampwolk achter een vliegtuig) en die deeltjes komen met een gigantische snelheid af op de aarde.

Het resultaat: snelle flitsen die lijken te vertrekken vanaf het sterrenbeeld Tweelingen. "Daar komt het vandaan en ze schieten links en rechts alle kanten op. Ze komen uit een punt, dus je weet waar je moet kijken. Je ziet snelle flitsen, het is spectaculair", zegt Heise.

Je kunt de vallende sterren met het blote oog zien en om te kijken waar ze naartoe schieten is een breed gezichtsveld handig. Extra hulpmiddelen, zoals een telescoop, zijn niet dus nodig.