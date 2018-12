Rechter verbiedt acties bij PostNL in december

Vakbond FNV mag de komende weken geen stakingen organiseren bij PostNL. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een kort geding dat het postbedrijf had aangespannen tegen de FNV.

PostNL was bang dat acties in de drukke decembermaand tot "onevenredige schade en risico's" zouden leiden. Ze zouden leiden tot miljoenen euro's aan schade. Ook was er vrees voor ernstig gedupeerde consumenten door vertraging van post en pakketjes.

Ook zijn acties bij de pakketdienst volgens PostNL prematuur, omdat er nog wordt onderhandeld. Om die reden stond FNV ook alleen. Drie andere bonden zagen niets in acties.

PostNL blij

"Wij zijn tevreden met deze uitspraak", aldus een woordvoerder van PostNL. "We roepen de FNV op om zo snel mogelijk terug te komen aan de onderhandelingstafel, zodat we zo snel mogelijk tot een cao-akkoord kunnen komen."

Ger Deleij, bestuurder van FNV Publiek Belang, is het oneens met de uitspraak. "PostNL lijkt nu zijn zin te krijgen, maar hiermee zijn de onvrede en onrust zeker niet van de baan. Veel werknemers beschouwen deze stap van PostNL als een onaanvaardbare vorm van intimidatie die niet past bij een bedrijf dat zich altijd als sociaal profileert."