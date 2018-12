Noodgedwongen aan een andere pil: 'Ik ben 11 kilo aangekomen'

Het tekort aan de anticonceptiepil ontstond doordat er bij meerdere farmaceutische bedrijven problemen ontstonden. Die tekorten werden niet meteen gemeld, waardoor er vrij plotseling een aantal merken niet geleverd konden worden. Daardoor kregen vrouwen hun pil in een ander doosje mee dan ze gewend waren en minder strips. Sommige vrouwen moesten zelfs overstappen naar een pil van een merk met totaal andere hormonen.

Aan dat tekort kon ook Albert de Bruin, de man achter het anticonceptiepillenmerk WeCare, naar eigen zeggen niet veel doen. "We zouden heel graag willen dat in één week tijd we honderdduizenden tabletten zouden kunnen leveren, maar dat gaat niet." De Bruin laat zijn pillen in de fabriek NextPharma in Duitsland maken, waar volgens hem geen problemen waren.

Maar 'even' pillen erbij produceren kan niet, omdat de voorbereiding veel tijd kost. "We moeten de grondstoffen laten maken en naar de fabrieken vervoeren. Daarnaast moeten we de strips en doosjes regelen", vertelt De Bruin. "Als je dat zorgvuldig wil doen, duurt dat echt vier maanden. Ook omdat in het proces veel kwaliteitscontroles zitten."

De pillen van WeCare rollen inmiddels weer van de band, net als die van andere producenten. Het ziet er dus naar uit dat het pillentekort binnenkort is opgelost. Groothandels zijn op dit moment bezig hun strips naar de apotheken te sturen. Zij zeggen wel dat er in de toekomst grotere voorraden moeten komen om dit soort problemen te voorkomen.