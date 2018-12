Burgemeester Hilversum maakt grap over 'zeven kleine negertjes'

"Walgelijk. Broertjes, schaam je", schrijft een ander. "Dit is gewoon goor racistisch gif verspreiden. Ben ik boos? Ik ben laaiend", schrijft een vrouw op Twitter.

Er zijn ook mensen die de excuses van de burgemeester wel hebben geaccepteerd. Ze vinden de boze reacties overtrokken, omdat Broertjes meteen sorry heeft gezegd.

Aftelrijm

In een reactie laat de gemeente weten dat de uitspraak niet handig was en dat de burgemeester daarom direct zijn excuses heeft aangeboden.

Tien kleine negertjes is van oorsprong een Amerikaans kinderliedje en het is vele keren vertaald, ook in het Nederlands. Het is een aftelrijm waarbij het gezelschap van tien elk couplet kleiner wordt. Tegenwoordig wordt het vers uit de 19e eeuw alom gezien als uiterst racistisch.