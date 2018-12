Politie-actie in Straatsburg beëindigd, geen arrestatie

In een buitenwijk van Straatsburg is tijdens een grote politieactie gezocht naar de voortvluchtige dader van de aanslag van dinsdag. Even na 15.00 uur sloot de politie een deel van de wijk Neudorf af met politieauto's en gingen zwaarbewapende anti-terreureenheden de wijk in. Rond 17.00 uur werd de actie beëindigd.

De politie heeft bij de grote actie vanmiddag de verdachte niet kunnen vinden: