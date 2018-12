Zoenen voor May, maar geen hoop op doorbraak in Brussel

De Luxemburgse premier Bettel aarzelt geen moment als hij Theresa May op de rode loper ziet voor het begin van de topontmoeting van regeringsleiders in Brussel. Hij loopt op haar af, zoent haar drie keer op de wang en zegt: "We zijn klaar om te helpen." De brexit is het belangrijkste agendapunt op de top.

Dat is het algemene gevoel bij de andere EU-leiders. Iedereen wil helpen, maar niemand weet precies hoe. "De afspraken zoals die in het scheidingsovereenkomst staan, kunnen niet worden gewijzigd", laat bondskanselier Merkel weten. "Maar we kunnen wel aanvullende zekerheden geven."

Groot respect

Premier Rutte, die deze week nog ontbeet met May op het Catshuis, wordt bij aankomst belaagd door Britse journalisten. Hij heeft een Britse uitdrukking paraat. "We have to dance with Theresa against this tune." Tegen de Nederlandse media zegt hij groot respect te hebben voor de Britse premier. Maar hij zegt ook dat het akkoord zoals het er ligt, niet opengebroken kan worden. "De marges zijn smal."

De moeilijkheid is dat de Britten zogenoemde rode lijnen hebben getrokken. "Ze willen geen douane-unie, geen grens in de Ierse zee en geen vrij verkeer van goederen. Wat we moeten proberen is om de onderwerpen te ontgiften, maar makkelijk gaat het niet worden", aldus Rutte.

Premier May verwacht niet dat de brexit-discussie tijdens deze top uit het slop kan worden getrokken. "Er komt geen doorbraak tijdens deze bijeenkomst", zo temperde ze de verwachtingen. "Ik hoop wel dat we snel kunnen beginnen te praten over de aanvullende eisen die we hebben."

De EU-top gaat nog de hele avond door.