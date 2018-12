De YouTube-video met meeste dislikes is nu van ... YouTube

De hit Baby van Justin Bieber is van de troon gestoten als video met de meeste dislikes op YouTube.Die twijfelachtige eer gaat nu naar het videoplatform zelf. Bovenstaande video, het jaaroverzicht van YouTube, heeft sinds vandaag meer dan 10 miljoen dislikes. In 8 dagen tijd, terwijl het bij Baby 8 jaar duurde.

Critici zeggen dat de video, die referenties aan typische YouTube-momenten uit 2018 zou moeten bevatten, vol zit met missers. Zo zouden cruciale YouTube-momenten van afgelopen jaar en populaire gezichten van het platform niet te zien zijn in de video. En wat wel te zien is, krijgt ook kritiek. Volgens gebruikers weet YouTube helemaal niet wat er in zijn community leeft en zou het platform de video zo hebben gemaakt om adverteerders tevreden te houden.

"Ik herken helemaal geen creator in deze video. Waar zijn onze bekende gezichten?", is een vraag die veel terugkomt in de reacties. "YouTube moet echt stoppen met iets te zijn wat ze niet zijn", is een andere reactie.

Zo begint de video met Will Smith, een bekende acteur, maar op het videoplatform pas een jaar actief. Hij refereert aan de populaire game Fortnite, op een ietwat geforceerde manier. "Will heeft echt nog nooit Fortnite gespeeld, waarom zegt hij dit en is dit zo ongemakkelijk?", reageren sommige gebruikers.

Ook de aanwezigheid van de populairste gamer op streamingplatform Twitch Ninja krijgt kritiek. De streamer is niet bekend geworden door YouTube, maar door Twitch. "Waarom is Ninja dan in deze video te zien?"

Waarom die wel en de ander niet?

Ja, waarom Ninja dan wel, en de populairste YouTuber PewDiePie of Shane Dawson (met miljoenen views per video) bijvoorbeeld niet? En waarom wordt er niet gerefereerd aan de bokswedstrijd van KSI en Logan Paul, waar dagenlang over werd gesproken, vragen gebruikers zich af. Of waarom is er geen referentie aan de Johny Johny Yes Papa-video te zien, die inmiddels al bijna 500 miljoen views heeft?

PewDiePies afwezigheid schiet veel gebruikers in het verkeerde keelgat. In de reacties is vooral kritiek op déze keuze te lezen. Waarschijnlijk is PewDiePie niet te zien vanwege de controverse rondom racistische en antisemitische uitspraken van de YouTube-ster. PewDiePie, met 75 miljoen abonnees, heeft inmiddels een video gemaakt over de Rewind-video, waarin hij de video bekritiseert. "Rewind was eerst nog een eerbetoon aan de YouTube-Creators. (...) Ik ben blij dat ik er nu geen deel meer van uitmaak, want het is echt te cheesy", zegt hij in de video.