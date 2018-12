Nog meer vuurwerkstandaarden hebben test goed doorstaan

Voor Oud en Nieuw zijn er genoeg veilige lanceerstandaarden voor vuurwerk. Staatssecretaris Van Veldhoven meldt dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) afgelopen week twintig standaarden heeft getest, waarvan er achttien veilig zijn.

In november bleek dat er nog geen veilige standaarden waren gevonden. Dat was een probleem, omdat sinds dit jaar een lanceerstandaard verplicht is voor het afsteken van vuurpijlen. Die standaarden moeten samen met vuurpijlen verkocht worden.

Begin december werden een lanceerstandaard van Vulcan en twee lanceerstandaarden van Lesli goedgekeurd. In totaal zijn er nu 21 stabiele lanceerstandaarden.

Het NFI test de standaarden op verharde en onverharde grond. Ze moeten meerdere malen achter elkaar te gebruiken zijn en de vuurpijlen moeten verticaal de lucht in geschoten worden. Daarnaast wordt er gekeken of de standaarden met harde wind blijven staan.