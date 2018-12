Rekenkamer: wederopbouw Sint-Maarten verloopt traag

Het herstel van de voorzieningen en de wederopbouwwerkzaamheden op Sint-Maarten verlopen traag. Met de honderden miljoenen die Nederland beschikbaar stelde nadat orkaan Irma het eiland had getroffen, is ruim een jaar na dato nog geen dak gerepareerd, schrijft de Algemene Rekenkamer. Ook liggen de herstelwerkzaamheden van de stroom- en watervoorziening stil.

De problemen worden veroorzaakt doordat er een gebrek aan expertise en mensen is. Ook de strenge regels bij het aanbesteden van projecten helpen niet mee.

Nederland heeft 550 miljoen euro gereserveerd, waarvan 470 miljoen via een trustfonds van de Wereldbank wordt verdeeld. Dat laatste is gedaan om te zorgen dat de verdeling van het geld transparant en zorgvuldig gebeurt. "In de praktijk worden op het eiland de aanbestedingseisen van de Wereldbank nogal eens als obstakel ervaren", schrijft de rekenkamer.

Dat de herstelwerkzaamheden van de water- en stroomvoorziening stil liggen, komt onder meer door de slechte financiƫle positie van het nutsbedrijf op Sint-Maarten. Daardoor moet het bedrijf alle werkzaamheden openbaar aanbesteden.

Gaat soms ook wel goed

Twee projecten zijn wel goed gegaan: de bijdrage van de Wereldbank aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis en het bijscholen en financieel ondersteunen van de inwoners van het eiland. Dat die projecten vlot van de van de grond zijn gekomen, komt doordat er uitgewerkte plannen waren voordat de Wereldbank erbij betrokken raakte.

Inmiddels is meer dan de helft van de 470 miljoen euro uit het trustfonds verdeeld onder projecten. Wat niet op papier staat, is wat met het geld straks moet zijn bereikt. Daardoor worden volgens de rekenkamer nu investeringen goedgekeurd die achteraf misschien beter aan iets anders besteed hadden kunnen worden.

Een deel van de 470 miljoen is gebruikt voor financiƫle steun aan Sint-Maarten, het eiland kampt met een begrotingstekort.

Orkaan Irma, die het eiland september vorig jaar trof, beschadigde 90 procent van de woningen op het eiland. De schade wordt geschat op 1,9 miljard euro.