Twee technici omgekomen op Antarctica

Op Antarctica zijn twee technici omgekomen. De twee waren bezig met het onderhoud van een generator van onderzoeksstation McMurdo toen er iets misging.

De twee werden bewusteloos ontdekt door een passerende helikopterpiloot, die rook zag komen uit de ruimte waar de twee werkten. Een van de technici overleed ter plekke, de tweede bezweek na transport naar de ziekenboeg.

Het is nog niet duidelijk was er precies is fout gegaan. De twee waren bezig met regulier onderhoud van het blussysteem van de generator voor een radiozender van het poolstation.

Details over de identiteit van de slachtoffers zijn niet vrijgegeven. De National Science Foundation, exploitant van McMurdo, zegt alleen dat het gaat om onderaannemers van een bedrijf uit de staat Virginia.

McMurdo ligt op het vulkaaneiland Ross, 3500 kilometer ten zuiden van Nieuw-Zeeland. Het is het grootste onderzoeksstation van Antarctica. Momenteel verblijven er zo'n duizend onderzoekers en ondersteunend personeel.