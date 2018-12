Derde slachtoffer aanslag Straatsburg overleden

Het dodental van de aanslag nabij de kerstmarkt van Straatsburg, afgelopen dinsdag, is gestegen naar drie, nu een van de slachtoffers aan zijn verwondingen is bezweken. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Parijs bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk of het gaat om het slachtoffer dat al sinds de aanslag hersendood is of een van de overige gewonden. Een aantal van hen is er slecht aan toe.

De dader van de aanslag, de 29-jarige Cherif Chekatt uit Straatsburg, is nog voortvluchtig. Zo'n 700 man zijn ingezet bij de klopjacht naar Chekatt, een geradicaliseerde delinquent die op de vlucht gewond is geraakt door politiekogels. De politie heeft ook een opsporingsbericht met een portret van de verdachte verspreid.

Nog eens 1800 militairen helpen in het hele land bij het doorzoeken van wijken en de beveiliging van evenementen. Er wordt rekening mee gehouden dat Chekatt naar Duitsland is gevlucht, ook daar wordt het opsporingsbericht in vertaling verspreid.

Rouw in Straatsburg

Het Openbaar Ministerie spreekt van een terroristische aanslag en heeft een onderzoek naar Cherif geopend.

Gisteravond woonden velen in Straatsburg een herdenkingsdienst bij voor de slachtoffers van de aanslag. In de buurt van de kerstmarkt liggen bloemen en branden kaarsen. De markt blijft ook vandaag nog gesloten.