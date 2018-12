Twee Israëliërs doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

Op de Westelijke Jordaanoever zijn twee Israëliërs doodgeschoten en twee anderen zwaargewond geraakt. De schietpartij was bij de nederzetting Ofra. Volgens Israëlische media zou een man uit een auto zijn gestapt en het vuur hebben geopend. Het leger heeft de jacht geopend op de verdachte die te voet is gevlucht.

De twee gewonden, een man en een vrouw, zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over hun achtergrond is niet veel bekend, de vier slachtoffers worden door getuigen en hulpverleners omschreven als twintigers.

Israëlische militairen hebben alle wegen naar de stad Ramallah op de Westoever afgesloten en controleposten ingericht om de schutter te achterhalen. In Ramallah zetelt de Palestijnse Autoriteit; de stad is ook het economische centrum van de Palestijnen op de Westoever.

Nog meer doden

Afgelopen weekend was er ook al een geweldsincident in de buurt van Ofra. Zeven mensen raakten gewond toen een man op wachtenden bij een bushalte schoot. Een zwangere vrouw (21) die gewond raakte, verloor daardoor haar te vroeg geboren baby. De gewapende Palestijnse verdachte van dit incident werd gisteren bij Ramallah doodgeschoten door Israëlische veiligheidsdiensten.

Vanochtend werd in de buurt van Nablus nog een Palestijnse verdachte gedood na een klopjacht van zo'n twee maanden. De man zou begin oktober twee Israëliërs hebben gedood. Toen de Israëlische veiligheidsdiensten hem wilden arresteren ontstond een vuurgevecht, waarbij de verdachte werd gedood.