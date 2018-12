Gelehesjesbetoger komt om bij blokkade, zesde Franse dode rond protest

Een actievoerder van de Franse gele hesjes is afgelopen nacht omgekomen bij een wegblokkade nabij Avignon. Het 23-jarige slachtoffer stond op een rotonde bij een afslag naar de A7, toen hij werd gegrepen door een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke.

Volgens Franse media weigerde de 26-jarige chauffeur van de vrachtwagen te stoppen voor de blokkade van de protestbeweging. Nadat hij iemand had aangereden, ging de bestuurder ervandoor maar hij kon even verderop worden aangehouden. De man zit vast en wordt verhoord. Uit zijn verklaring moet blijken of hij de man per ongeluk raakte of dat hij opzettelijk op de blokkade inreed.

Zesde slachtoffer

Het slachtoffer van afgelopen nacht is de zesde dode die in de marge van de protesten van de Franse gele hesjes is gevallen. Op de allereerste dag van de protesten, die gericht zijn tegen de regering en president Macron, kwam een actievoerder om doordat een automobilist in paniek op een wegblokkade inreed.

Vier andere mensen kwamen om door botsingen als gevolg van files door wegafzettingen van gele hesjes. Op 1 december overleed een bejaarde vrouw in Marseille nadat ze door een traangasgranaat was geraakt.

'Zaterdag geen acties'

De Franse regering heeft de gele hesjes gevraagd aanstaande zaterdag af te zien van demonstraties. De woordvoerder van de regering verwees naar de maatregelen die president Macron maandag aankondigde om tegemoet te komen aan de klachten van de betogers.

De woede "is begrepen", zei hij en hij wees er ook op dat de Franse politie de handen vol heeft aan de nasleep van de aanslag op de kerstmarkt in Straatburg van dinsdag. Bij die aanslag kwamen twee mensen om; de dader is nog voortvluchtig.