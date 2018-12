Ongelukken en snelwegen kort dicht vanwege gladheid

Door gladheid zijn er verspreid door het land meerdere ongelukken gebeurd. Daarbij raakte een aantal mensen gewond.

In Zeeland zijn zeker tien ongelukken gebeurd en zijn meerdere auto's van de weg geschoten, het weiland of de greppel in. Drie mensen raakten gewond. De A58 was korte tijd dicht vanwege een kettingbotsing van vijf wagens, schrijft Omroep Zeeland.

In Kloosterhaar (Ov.) raakte een bestelbusje van de weg en belandde op zijn kop in het weiland.

Code geel

Vanwege de gladheid heeft het KNMI code geel afgegeven voor het hele land, met uitzondering van Groningen en de Waddeneilanden. De verwachting is dat het later vanochtend voorbij is met de gladheid.

Rijkswaterstaat heeft op diverse plekken gestrooid: in totaal is ruim 140.000 kilo zout de snelwegen en N-wegen opgegaan. Twee rijstroken op de A2 tussen Deil en Everdingen werden vanwege de gladheid vanochtend kort afgesloten. Dat leidde in de ochtendspits tot 19 kilometer file.

Met name Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, de provincie Utrecht en Zeeland hadden te maken met een wegdektemperatuur onder nul, waardoor bevriezing dreigt. Morgen kan het opnieuw glad worden.