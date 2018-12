Historische scheepswerf Rotterdam failliet verklaard

De historische scheepswerf De Delft in Rotterdam-Delfshaven is failliet verklaard. De rechtbank heeft deze week het faillissement uitgesproken.

De Delft was een leerwerkbedrijf dat mensen hielp om (weer) aan het werk te komen. Een van de klussen was het bouwen van een replica van De Delft, een schip dat in eind 18e eeuw verloren ging.

Wat er met de houten replica gaat gebeuren, is nog niet bekend. Dat is aan de curator. De vrijwilligers willen op een andere plek het schip afmaken, schrijft RTV Rijnmond.

Ook restauratie en onderhoud van houten schepen was een belangrijk onderdeel van de activiteiten.

De werf had het al langer moeilijk. Eerder dit jaar heeft de gemeente Rotterdam ook de subsidie stopgezet omdat er te weinig bezoekers waren. Schulden zijn er niet.