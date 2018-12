Gefrustreerde vakbonden sturen klaagbrief naar bedrijven in de metaal

Vakbonden hebben een brief gestuurd naar honderden bedrijven in de metaalbranche om te klagen over de cao-onderhandelaars van de werkgevers. Het is ongebruikelijk dat bonden de onderhandelaars passeren en de werkgevers in de sector direct aanspreken.

"Wij willen u persoonlijk duidelijk maken dat wij de gang van zaken onverantwoord vinden, schadelijk voor de bedrijven en de werknemers, en onnodig", staat er in de brief van de vakbonden. Ze noemen de houding van werkgeversvereniging FME onverantwoordelijk.

"De bonden worden voortdurend geconfronteerd met schending van vertrouwelijkheid, die gebruikt wordt om in de bedrijven en in de media te suggereren dat de vakbonden geen stappen zetten om eruit te komen", schrijven FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 in een gezamenlijke brief. "Het is dan ook echt onbegrijpelijk dat de FME - die namens u spreekt - geen fatsoenlijke cao met ons wil afspreken."

Pasen

Er wordt al bijna een half jaar actie gevoerd door de bonden voor een nieuwe cao in de metalelektro. 150.000 werknemers vallen onder die cao. De vakbonden eisen 3,5 procent meer loon per jaar en ze willen afspraken maken om oudere werknemers eerder te kunnen laten stoppen om zo meer jongeren aan te kunnen trekken.

Vorige maand drongen actievoerders het kantoor van FME binnen. Volgens de werkgeversorganisatie was er sprake van intimidatie en bedreiging, terwijl de vakbond sprak van een vreedzame actie.

De afgelopen tijd werd er informeel tussen bonden en FME gesproken om te kijken of het zin heeft om weer om tafel te gaan. Volgens de bonden toonden de onderhandelaars van de werkgevers geen enkele haast. Ze zouden hebben gesproken van een eventueel 'paasakkoord'.

Werkgeversorganisatie FME vernam via de media dat er een brief naar de bedrijven is gestuurd. "De bonden en FME vinden een cao heel belangrijk. Wij zijn beiden op zoek naar het haalbare", zegt de werkgeversorganisatie in een verklaring. "Een goede cao staat wel boven een snelle cao, maar wat ons betreft mag het een kerstakkoord worden."

Staking

Om de druk op te voeren wordt er vandaag en morgen weer actie gevoerd. In de regio Eindhoven staakt een deel van de medewerkers van ASML, VDL en een aantal andere bedrijven.