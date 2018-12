Canadees verdwenen in China, mogelijk ook opgepakt

In China is opnieuw een Canadees verdwenen. Dat melden de Canadese autoriteiten. Mogelijk is hij net als de Canadese oud-diplomaat Michael Kovrig opgepakt.

Kovrig werd dinsdag gearresteerd, waarschijnlijk als vergelding voor de arrestatie van topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese elektronicabedrijf Huawei. Het is onduidelijk waar Kovrig zich momenteel bevindt.

Volgens Canadese autoriteiten is de tweede vermiste burger zakenman Michael Spavor. Hij zou zich vooral bezighouden met culturele uitwisselingsprogramma's met Noord-Korea.

Spoorloos

De Canadees is een van de weinige westerlingen die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft ontmoet. Spavor heeft nog contact opgenomen met het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken nadat hij door de Chinese politie was ondervraagd.

Sindsdien is niets meer van hem vernomen en is niet bekend waar hij is, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De zaak-Meng

China heeft nog niet gereageerd op de verdwijning en mogelijke arrestatie van Spavor. Het is daardoor ook onduidelijk of de zaak te maken heeft met de aanhouding van Meng.

Wel is duidelijk dat China boos is over de arrestatie van de Huawei-topvrouw, vorige week zaterdag in Vancouver. Het land noemde de arrestatie "schandalig" en eiste dat Meng onmiddellijk wordt vrijgelaten.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Canada voor "zware gevolgen". Ook werden de ambassadeurs van Canada en de VS op het matje geroepen in Peking.

Borgtocht

Meng werd namelijk op verzoek van de VS aangehouden op het vliegveld van Vancouver, omdat ze verdacht wordt van fraude. Ze zou tegen Amerikaanse banken hebben gezegd dat haar bedrijf geen banden had met het bedrijf Skycom, dat handelde met Iraanse bedrijven.

Maar die banden waren er wel degelijk, aldus de aanklagers. Daarmee zou het handelsembargo tegen Iran geschonden zijn. Dinsdag werd Meng op borgtocht vrijgelaten. Ze mag haar huis in Vancouver niet verlaten, omdat het uitleveringsverzoek van de VS nog in behandeling is.