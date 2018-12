Gevangenen op Curaçao in opstand

Dat kwam er niet. Wel werd een delegatie van de ambtenarenvakbond maandag binnengelaten voor overleg met de directie. Die zei dat een wijziging van het inkoopschema tijdelijk problemen gaf in de bevoorrading. Van bedorven voedsel zou geen sprake zijn.

De situatie in de voormalige Bon Futuro-gevangenis blijft gespannen. Zondag was het onrustig nadat een drone drugs en mobiele telefoons had gedropt boven de gevangenis. Volgens de directie gebeurt dat wekelijks en hebben de bewaarders daar hun handen aan vol.

Minister van Justitie Quincy Girigorie zei begin deze week in het parlement dat de begroting voor de gevangenis onder druk staat. De wijziging van het inkoopschema voor voeding heeft daar alles mee te maken. Ook is er minder geld per gevangene beschikbaar. Vooral de medische zorg en de medicijnenvoorziening schieten te kort vanwege geldgebrek.