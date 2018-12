Burgemeester Berends van Apeldoorn nieuwe CvdK van Gelderland

De burgemeester van Apeldoorn, John Berends, wordt de nieuwe commissaris van de koning in Gelderland. Provinciale Staten heeft hem voorgedragen bij minister Ollongren. De CDA'er volgt Clemens Cornielje (VVD) op, die op 1 februari stopt. Cornielje is dan bijna dertien jaar commissaris geweest in Gelderland.

Berends (1956) is sinds maart 2012 burgemeester van Apeldoorn en was daarvoor zeven jaar burgemeester van Harderwijk. Van 1998 tot 2005 was hij wethouder en locoburgemeester in zijn geboorteplaats Zwolle.

Ideale opvolger

Volgens de provincie is Berends de ideale opvolger van Cornielje. "Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en een uitstekende politieke antenne", schrijft de provincie op de website. "Hij is toegankelijk, zijn ontspannen stijl van opereren en brede netwerk maken hem de aangewezen persoon om het boegbeeld van en voor alle Gelderlanders te worden."

Naar verwachting wordt Berends op 6 februari 2019 geïnstalleerd.