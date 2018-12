Vier Nederlandse islamitische organisaties vragen geld aan Koeweit

Vier Nederlandse islamitische organisaties hebben financiële steun gevraagd van Koeweit. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt. Koeweit heeft aan het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd of Nederland bezwaren heeft tegen deze financiering.

De vier organisaties zijn Stichting Sociaal Cultureel Centrum Nederland in Den Haag, Stichting Tawhied in Roermond, en Stichting SPARK en Dar al Houda in Amsterdam.

De aanvragen van de vier organisaties zijn met verschillende ministeries en met de betrokken gemeenten besproken. Wat daaruit is gekomen, heeft Blok nog niet bekendgemaakt.

Koeweit werkt mee

Blok komt met deze bekendmaking tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer om meer inzicht te krijgen in buitenlandse financiering van moskeeën en andere islamitische organisaties in Nederland. Koeweit werkt mee aan de afspraak om opening van zaken te geven over dit soort verzoeken om geld.

Aanleiding van deze nieuwe aanpak is de onthulling van Nieuwsuur dat zeker dertig islamitische organisaties in Nederland de afgelopen jaren financiering hebben aangevraagd in Golfstaten. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië. De overheid hield die informatie geheim.