Vastberadenheid van May: valkuil of politieke kracht?

Een "bloody difficult woman" zo omschreef het conservatieve parlementslid Ken Clarke haar ooit tegenover de Britse krant The Guardian. Drie woorden die May al snel omarmde. "De Britse politiek heeft meer 'bloody difficult women' nodig", was haar reactie. May staat onder veel Britse politici bekend als een vrouw die onverzettelijk is. Een eigenschap die zowel haar kracht als soms ook haar zwakte blijkt.

Premier May kreeg het goed voor haar kiezen de afgelopen maanden. "Zo leverde haar plan voor na de brexit, het zogeheten 'Chequers-voorstel', haar voornamelijk hoongelach op", legt correspondent Suse van Kleef uit. "Naar aanleiding van dat voorstel besloten Boris Johnson en David Davis op te stappen, twee van haar belangrijkste ministers. Ze konden zich niet vinden in de koers van May."

Daar bleef het niet bij, want ook de opvolger van Davis, Dominic Raab vertrok. Ook hij was als brexit-minister ontevreden over de koers van premier May. "Zijn vertrek was eigenlijk direct te herleiden naar de opstelling van May. Zij is een premier die de touwtjes niet uit handen wil geven en heeft zichzelf als het ware als hoofd brexit aangesteld."

Druppel, emmer

"Veel politici, zowel uit haar eigen partij als uit de oppositie, hebben geprobeerd om iets aan haar beleid en koers te veranderen. Maar dat is zo ongeveer onmogelijk gebleken", legt Van Kleef uit. Toen May maandag besloot de stemming over het brexit-akkoord uit te stellen, was het voor veel parlementariƫrs de druppel die de emmer deed overlopen.

"Nu laat ze ons niet eens meer stemmen, alleen om haar eigen plan te redden", was de tendens die daarna heerste in het Lagerhuis, zegt Van Kleef. Haar eigen partijleden besloten dus tot een stemming over het vertrouwen in de premier.

May toonde zich vanochtend strijdbaar en vastberaden. "Een verandering van het leiderschap in onze conservatieve partij op dit moment, brengt de toekomst van ons land in gevaar", zei de premier. "Ik zal die stemming bestrijden met alles wat ik in me heb."