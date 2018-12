Jonge vrouw in Rotterdam doodgestoken

Een vrouw van 21 is bij een ruzie in haar woning in Rotterdam neergestoken. Ze is niet lang daarna aan haar verwondingen overleden. De politie vond de gewonde vrouw na een melding dat er ruzie was geweest in de woning in de wijk Kralingen.

De verdachte is een 23-jarige man, die inmiddels in de trein naar Eindhoven zat. Daar kon hij op het station worden aangehouden. De man woont in hetzelfde blok als de vrouw en was een bekende van haar.

De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij is voorafgegaan.