Ingrijpende verandering garagebedrijven door opkomst elektrische auto

De opkomst van de elektrische auto heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop garages werken. Dat staat in een onderzoek naar de 'Werkplaats van de toekomst', van branche-organisatie Bovag en de RAI Vereniging.

Het rapport is bedoeld om garagehouders en hun personeel wakker te schudden en alvast te laten nadenken over de veranderingen die op stapel staan.

"Er wordt nog weinig in geïnvesteerd, omdat het aantal auto's waar het om gaat nog beperkt is, maar de groei komt eraan", zegt Bertho Eckhardt van de Bovag. Hij adviseert garagebedrijven dan ook om zich daarop voor te bereiden. "Investeer in je huidige personeel, maar investeer vooral ook in de jonge mensen die op het ogenblik het vak van automonteur aan het volgen zijn."

Ict-specialist

Volgens het rapport is de monteur van de toekomst meer een ict-specialist, die met een laptop of op afstand een diagnose stelt. Waar hij nu nog olie ververst of een apk-keuring verricht, zal hij straks aanpassingen doen via zijn laptop. Dat betekent dat de monteur hele andere vaardigheden moet ontwikkelen.

In de praktijkruimte van het Summa College in Eindhoven zijn ze daar al volop mee bezig. Er worden twee soorten monteurs opgeleid, vertelt opleidingsmanager Rick van der Velden. "De ene monteur doet het onderhoud en de ander is de technisch specialist. Die doet veel met meet- en regeltechniek en stelt de diagnose aan de voertuigen."

Waterstof en mierenzuur

"De auto van de toekomst is een iPad op wielen", zei iemand laatst tegen hem. "Dat zegt genoeg, de elektronica neemt ontzettend toe. Maar met name ook de aandrijftechnieken veranderen. We gaan elektrisch rijden, op waterstof, op mierenzuur. Dat verschilt wezenlijk van de fossiele brandstoffen."

En daarmee verandert ook de opleiding. "We laten monteurs en dealers overkomen om gastlessen te geven over de laatste stand van zaken."

De leerlingen vinden de nieuwe technieken interessant, maar een ouderwetse versnellingsbak blijft leuk om aan te sleutelen. "Maar dit is de toekomst, dus ik verwacht dat ik dit in mijn carrière vaker zal tegenkomen dan een versnellingsbak."

Wegkapen

Ook vanuit het bedrijfsleven is veel belangstelling voor de studenten, bijvoorbeeld van chipmachinefabrikant ASML, vertelt Van der Velden. "Ze zijn heel erg sleutelvaardig, hoogopgeleid op elektronicagebied en hebben het whole package wat ASML zoekt."

Dat is een nadeel voor de autobranche, die hen heeft opgeleid en hen eigenlijk graag in het bedrijf wil houden.

Banenverlies

De opkomst van de elektrische auto zal ook leiden tot banenverlies in de branche, omdat er veel minder onderhoud nodig zal zijn. Nu zijn er volgens opgaaf van de Bovag in Nederland zo'n 8000 garages met samen zo'n 60.000 monteurs. In 2040, het jaartal dat in het rapport als horizon wordt gehanteerd, zullen beide zijn afgenomen met 15 tot 40 procent.

Wie wil meegaan in de omslag zal stevig moeten investeren in nieuwe apparatuur. Ook zullen de hoger opgeleide monteurs meer salaris vragen.