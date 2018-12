Ajax wil weer met fans naar uitwedstrijden tegen Feyenoord en ADO

Ajax wil weer supporters meenemen naar de uitwedstrijden tegen Feyenoord en ADO Den Haag, die begin volgend jaar op de agenda staan. Een Ajax-woordvoerder bevestigt dat brieven zijn verstuurd aan Feyenoord en burgemeester Krikke van Den Haag.

De Ajax-directie heeft Feyenoord in de brief gevraagd om 600 kaarten voor het bezoekersvak. Volgens RTV Rijnmond heeft Feyenoord negatief gereageerd op het verzoek. De club wijst op eerdere gesprekken, waarin werd afgesproken dat pas vanaf volgend seizoen wordt gekeken of er weer uitsupporters welkom zijn. "Dat Ajax hier nu weer een brief over stuurt, lijkt dan ook vooral voor de b├╝hne", zegt de club. Feyenoord-Ajax wordt op 27 januari gespeeld.

Ajax en Feyenoord namen de afgelopen tien jaar geen supporters mee naar uitwedstrijden tussen beide clubs vanwege herhaaldelijke ongeregeldheden bij de wedstrijden in Amsterdam en Rotterdam. In 2014 werd de maatregel met drie jaar verlengd, nadat Ajax-fans zich hadden misdragen na de verloren bekerfinale tegen PEC Zwolle in De Kuip.

In aanloop naar het huidige seizoen hadden Feyenoord en Ajax plannen om niet 1200, maar 600 uitsupporters toe te laten. Die plannen gingen uiteindelijk niet door. In oktober sprak Feyenoord de wens uit vanaf volgend seizoen onder enkele voorwaarden weer uitsupporters toe te laten bij de Klassieker. Daar blijft de club bij. Volgens Feyenoord worden de gesprekken begin volgend jaar hervat.

'Buitensporig veel politie nodig'

Ajax stuurde ook een brief aan burgemeester Krikke van Den Haag. Daarin is zij gevraagd om onderbouwing van haar besluit om ook dit seizoen geen Ajax-supporters toe te laten. Volgens Krikke is er "buitensporig" veel politie nodig om de veiligheid van de supporters te garanderen. De wedstrijd staat op 24 februari op het programma.

Bij wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax zijn al twaalf jaar geen uitsupporters welkom.