Chinese dorpscomités krijgen mummie niet terug

Van wie is de mummie? Dat was de vraag bij een rechtszaak die twee Chinese dorpscomités tegen de Nederlandse kunstverzamelaar Oscar van Overeem aanspande. De rechtbank in Amsterdam heeft de zaak echter niet-ontvankelijk verklaard.

De dorpscomités worden door de rechter niet als rechtspersoon beschouwd. De zaak wordt daarom niet inhoudelijk behandeld.

De dorpscomités uit de plaatsen Yangchun en Dong Pu spanden de zaak aan omdat ze dachten dat Van Overeem een boeddhabeeld, dat uit hun gezamenlijke tempel verdwenen was, in zijn bezit had. Het beeld met daarin het gemummificeerde lichaam van Zhanggong Zushi, een monnik die 1000 jaar geleden leefde, verdween in 1995.

Geruild

De dorpsbewoners dachten het beeld in 2014 opgespoord te hebben toen foto's van het beeld wereldnieuws werden. Het beeld was door een CT-scanner gehaald en uit die scans bleek dat er een mummie in zat. De dorpsbewoners herkenden het beeld en spanden een rechtszaak aan tegen de bezitter: kunstverzamelaar Oscar Van Overeem.

De kunstverzamelaar ontkende tijdens de rechtszaak eind oktober echter dat hij het beeld uit het dorp had gekocht. Het beeld dat hij wel had gekocht, zou hij niet meer in bezit hebben. Van Overeem vertelde dat hij het heeft het geruild met een andere verzamelaar. Wie die verzamelaar was, wilde Van Overeem niet zeggen.