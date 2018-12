Van Nieuwenhuizen wil extra bergers en verkeersinfo in strijd tegen files

Minister Van Nieuwenhuizen wil in de strijd tegen de files ook enkele technische maatregelen inzetten. Zo moeten verkeerscentrales beter gebruik gaan maken van actuele verkeersinformatie van automobilisten. Op die manier kunnen diensten bijvoorbeeld bij een ongeluk of een beginnende file sneller in actie komen.

Ook komen er zes extra plekken waar bergers tijdens spitsmomenten worden geparkeerd om snel in te kunnen grijpen bij incidenten. Dat brengt het totale aantal op 26.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen dat ze verwacht dat er op korte termijn resultaten zichtbaar zullen worden. Ze hoopt daarmee op een vlottere doorstroming van het verkeer en een verbeterde verkeersveiligheid.

De minister kwam al eerder met maatregelen, zoals meer inspecteurs en de aanpak van knooppunten, maar nu gaat het vooral om technische aanpassingen.

Economische schade

Dit jaar was het flink drukker op de Nederlandse wegen. Het bedrijfsleven leed vorig jaar naar schatting 1,3 miljard euro schade als gevolg van files, een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De drukte op de weg is mede het gevolg van de economische groei: er rijden bijvoorbeeld meer vrachtwagens en bestelbusjes over de snelwegen. Van Nieuwenhuizen trekt 60 miljoen euro uit voor de extra maatregelen.