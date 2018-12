Jos B.: ik ben me bewust dat het heel moeilijk moet zijn voor nabestaanden

11.00 uur

De zitting begint drie kwartier later dan gepland omdat zowel Jos B. als zijn advocaat in de file stonden. De ouders en zus van Nicky Verstappen zitten in de zaal met nog een aantal andere familieleden. Het is de eerste keer dat ze Jos B. zelf zien, die op een paar meter afstand plaatsneemt. B. is gekleed in een spijkerbroek en rode trui en heeft nog altijd een kort baardje.

"Ik ben me zeer bewust dat het heel moeilijk moet zijn voor nabestaanden, familie en vrienden van Nicky Verstappen", zegt B. tijdens de zitting. "Dat moet heel veel pijn doen en verdriet doen. Ik besef dat er open vragen zijn waar ik geen antwoord op kan geven. Dat vind ik een moeilijk iets. Het is ook moeilijk voor mij om te zien in welke situatie ik terecht ben gekomen en dat ik in detentie zit."

Jos B. wordt ervan verdacht dat hij Nicky Verstappen heeft meegenomen, seksueel misbruikt en heeft gedood. Ook zou B. tussen april 2016 en 2018 kinderporno in zijn bezit hebben gehad.

B. ontkent dit nogmaals. "Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd. Ik ben niet degene die ontucht heeft gepleegd. En ik ben ook niet de persoon die Nicky Verstappen van het leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan. Ik kan beamen dat er kinderporno op mijn harde schijf stond."