Avicii populairste zoekopdracht op Google.nl

De populairste zoekopdracht op Google.nl was dit jaar de in april overleden Zweedse dj Avicii. Daarna volgen Glennis Grace en Barbie.

Dat blijkt uit Year in Search 2018, het jaaroverzicht van Google Trends. In de top-10 staan verder onder andere Meghan Markle, Jos B. en Boer zoekt Vrouw.

Categorie├źn

Google heeft het jaaroverzicht ook uitgesplitst in categorie├źn. Zo staat Koos Alberts in de categorie Nederlandse Overledenen bovenaan. De meest gestelde vraag (Wat is...?) is "Wat is de dividendbelasting?"

Bij Evenementen is het meest gezocht op het WK Voetbal. In de categorie Voetbalclubs staat PSV bovenaan en Alexander Pechtold is op Google.nl de meest gezochte Nederlandse politicus.

Meer lijstjes

Deze maand worden er natuurlijk talloze eindejaarslijstjes gepubliceerd. Zo staat in de top-10 van Nederlandse YouTube-filmpjes de video Fortnite Fan op de eerste plaats, met bijna 10 miljoen views. Het nummer Fortnite Fan is een parodie op Fan van Ronnie Flex en Famke Louise.

Begin deze maand kwam Twitter al naar buiten met de meest gebruikte hashtags van 2018. #FreeHermien was een veel gebruikte hashtag, over een koe die op weg naar het slachthuis wist te ontsnappen. Voor het tweede jaar op rij staat #Vacature bovenaan.