Bewoners Loppersum zijn zoveelste informatieronde over bevingsschade beu

Tientallen inwoners van Loppersum zijn gisteren boos weggelopen tijdens een informatieavond. Ze hebben er geen vertrouwen meer in dat hun woningen, die zijn aangetast door aardbevingen, snel worden versterkt.

De gemeente organiseert veertien van deze avonden voor alle dorpen. Loppersum heeft een eigen plan van aanpak voor de versterking van panden en wil in januari beginnen met de eerste inspecties.

Die hebben lang stilgelegen; dat moest van minister Wiebes. De situatie was volgens hem veranderd doordat de gaskraan eerder - in 2030 - wordt dichtgedraaid. Dat vermindert de bodemdaling en daarmee de kans op zware bevingen. Dus hoeven mogelijk minder huizen te worden versterkt, is zijn redenering.

Bevingsproof

De avonden gaan ook over de andere manier om vast te stellen of een woning aardbevingsproof is. Ook voor panden die eerder al gekeurd waren en waarvoor vast stond wat er aan versterkingswerk moet plaatsvinden.

Het nieuwe NAM-model wordt gebruikt om te bepalen welke panden eerst moeten worden aangepakt. Ook komen er nieuwe berekeningen wat de operatie gaat kosten.

Er is alleen geld om de zwaarst aangetaste huizen te versterken. "We worden keihard genaaid waar we bij staan", zegt een bewoonster tegen RTV Noord. "We hebben een huis waarvoor we keihard hebben gewerkt en dat niks meer waard is."

"Ons leven staat stil"

Bewoners hebben wethouder Pier Prins (CDA) een geel hesje aangeboden. Ze willen dat hij met alle raadsleden namens hen gaat protesteren in Den Haag en daar om extra geld gaat vragen.

De wethouder zei dat "eigenlijk de minister hier zelf zou moeten staan om zijn beleid te verdedigen". Hij vindt ook dat haast gemaakt moet worden met het verschaffen van helderheid over de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Daarom komt de gemeente zelf met een plan. "Maar het voelt heel dubbel."

Gegijzeld

De inwoners van Loppersum hebben geen vertrouwen meer in de versterkingsoperatie: voor hen is het de zoveelste bijeenkomst. Ze voelen zich gegijzeld en weten pas eind 2019 waar ze aan toe zijn. In de tussentijd mogen ze hun huis niet verbouwen en kunnen ze het ook niet verkopen.

Maandagavond was de eerste informatieavond in 't Zandt. "Al jaren hoor ik dat mijn huis wordt verstevigd. Al die tijd is er nog niks gebeurd", zei een boze man. "Ons leven staat al jaren stil. We kunnen geen kant op."