Twee fietsers dood na aanrijding op buitenweg Limburg

Bij een ongeluk in het Limburgse Grashoek zijn twee fietsers omgekomen. Een derde fietser is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden geschept door een busje.

Het ongeval gebeurde rond 07.30 uur op een buitenweg. De politie zegt dat de slachtoffers volwassen mannen uit Polen zijn die vermoedelijk op weg waren naar hun werk. Volgens 1Limburg zat er alleen een bestuurder in het busje. Die persoon is niet gewond geraakt en opgevangen door de hulpdiensten.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Daarbij maakt een drone ook luchtfoto's.