Getuigen in Straatsburg: verstoppen in restaurants en zingen voor slachtoffers

Terwijl nog altijd wordt gezocht naar de dader van de aanslag in Straatsburg van gisteravond, vertellen getuigen over de schietpartij waarbij drie doden en twaalf gewonden zijn gevallen.

Een man van 27 die in het centrum van de Franse stad woont, zegt tegen persbureau AP dat hij rond 20.00 uur schoten hoorde. "Het kwam steeds dichterbij en was erg schokkend. Er werd geschreeuwd en politie of soldaten schreeuwden: 'Ga naar binnen!' en 'Bedek je hoofd'."

Reanimeren

Onder de slachtoffers van de aanslag is mogelijk een toerist uit Thailand. Tegen de BCC vertelt een man dat hij de toerist nog heeft geprobeerd te reanimeren. Het mocht niet baten, de Thai overleed aan een schot in het hoofd.

Ook kastanjeverkoper Issam was vlakbij de plaats van de aanslag. Zijn kraampje staat vlak bij de plek waar geschoten werd: