Nog vaak overbodige medische interventies in laatste levensfase

In ons land gaan artsen nog te lang door met het behandelen van patiënten die in de laatste fase van hun leven zitten. Dat schrijft de Volkskrant op basis van het proefschrift van arts-onderzoeker Eric Geijteman.

Patiënten krijgen medicijnen die geen enkele zin meer hebben en ondergaan behandelingen die gericht zijn op genezing, ook als genezing geen mogelijkheid meer is. De conclusies van Geijteman, die vandaag in het Erasmus MC in Rotterdam zijn doctorstitel ontvangt, worden onderschreven door patiënten- en artsenorganisaties.

De onderzoeker keek naar 179 dossiers van patiënten die in een ziekenhuis, hospice of thuis zijn overleden. Gemiddeld slikten zij zelfs in de laatste 24 uur voor hun overlijden nog zes medicijnen. Een groot deel daarvan bestaat uit pijnstillers, maar een kwart gebruikte ook nog preventieve middelen, zoals cholesterolverlagers die pas jaren later werken.

Het onderzoek laat volgens Geijteman zien dat artsen moeite hebben om in de laatste levensfase te stoppen met behandelen, terwijl dat voor de patiënt wel beter zou zijn. Als het medicijn geen relevante werking meer voor de patiënt heeft blijft het risico op bijwerkingen over. In de laatste levensfase kunnen patiënten bovendien heftig op medicatie reageren.