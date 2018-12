Onderwijsbond: desnoods vierdaagse lesweek bij tekort aan leraren

Als basisscholen te weinig leraren hebben, kunnen ze in noodgevallen beter een vierdaagse werkweek invoeren. Dat zegt de voorzitter van onderwijsbond AOb, Liesbeth Verheggen.

Veel scholen krijgen volgens de AOb-voorzitter de roosters niet rond. "Het is niet de bedoeling dat er dan structureel mensen voor de klas staan die niet gekwalificeerd zijn om onderwijs te geven." Een vierdaagse schoolweek is volgens haar de enige eerlijke noodmaatregel.

Kinderopvang

Er worden nu mensen voor de klas gezet zonder onderwijsbevoegdheid, zoals een onderwijsassistent, een plaatselijke kunstenaar of een ouder. Ook worden leerlingen soms verdeeld over andere klassen, om te voorkomen dat ze naar huis moeten worden gestuurd.

Het ministerie van Onderwijs vindt dat een goed idee, maar het zijn lapmiddelen die neerkomen op kinderopvang, zegt Verheggen.

Het kan een keertje, maar het lerarentekort is zó groot en zó structureel, dat het veel te vaak gebeurt, zei Verheggen in het NOS Radio 1 Journaal. Het lerarentekort loopt volgens haar op tot 11.000 vacatures in 2027.

Goed lesgeven

In oktober voerde een basisschool in de Zaanstreek een vierdaagse schoolweek in vanwege het lerarentekort. Een maand later gebeurde dat ook in Geleen. Wettelijk mogen scholen maximaal zeven lesweken van vier dagen inroosteren.

Basisscholen kunnen beter vier dagen goed lesgeven en de vijfde dag zorgen voor goede opvang voor de kinderen die niet thuis kunnen blijven omdat hun ouders aan het werk zijn. Beter rigoureus een dag schrappen dan doormodderen, zegt de AOb-voorzitter in Trouw.