Albert Heijn wil winkels uitbreiden met keukens en eethoeken

Supermarktketen Albert Heijn neemt zijn winkels op de schop. Er komt minder plek voor traditionele kruideniersproducten zoals dierenvoeding en schoonmaakmiddelen. Daarvoor in de plaats komen eethoeken, meer verse producten en serviceplekken voor snelle thuisbezorging.

Dat zegt Wouter Kolk, de hoogste baas van marktleider Albert Heijn. De supermarkten hebben moeite om de omzet verder te laten groeien. Uit een uitgelekte prognose blijkt dat Albert Heijn verwacht dat de meeste winkels minder hard groeien dan de markt. Dat komt deels doordat er steeds meer online wordt besteld. Volgens Kolk is het tijd dat supermarkten "een andere functie" krijgen.

Er komen keukens bij supermarkten waar gerechten met producten uit de winkels worden bereid. Die worden ook thuisbezorgd. Daarnaast moeten klanten producten uit de winkel kunnen bestellen die binnen een uur thuis worden gebracht.

Sluiting

Mogelijk wordt er een klein aantal winkels gesloten. "Ik denk niet dat we in de toekomst nog ruim duizend winkels hebben in Nederland. Dat hoeft ook niet", zegt Kolk tegen het FD. "Maar ik denk ook niet dat het aantal winkels sterk zal afnemen, omdat ze ook voor directe consumptie en voor een snelle bezorgingsservice worden gebruikt."

Dit jaar heeft Albert Heijn twintig winkels onder handen genomen. Volgend jaar volgen er honderdvijftig vestigingen. De eerste winkel met een eigen keuken wordt begin volgend jaar in Amsterdam geopend.