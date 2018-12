Dader Straatsburg had strafblad, klopjacht nog bezig

De man die gisteravond in het centrum van Straatsburg het vuur opende bij een kerstmarkt en zeker drie mensen doodschoot, is zowel in Frankrijk als in Duitsland in aanraking geweest met politie en justitie. In beide landen had hij veroordelingen op zijn naam staan, heeft de Franse minister Castaner gezegd. Details over die zaken gaf hij niet.

De dader van de aanslag, waarbij ook twaalf mensen gewond raakten, is nog steeds op de vlucht. Er wordt met man en macht naar hem gezocht, zei Castaner. Aan de klopjacht doen 350 agenten mee. Ook worden helikopters ingezet.

Vanwege de aanslag is het dreigingsniveau in Frankrijk verhoogd. De komende tijd zijn er extra controles aan de grenzen en bij evenementen, zoals kerstmarkten.