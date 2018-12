'May verder in het nauw door opstandige Conservatieven'

De BBC zegt van onder anderen een minister te hebben gehoord dat er 48 'opzegbrieven' binnen zijn. De parlementariër die ze verzamelt heeft volgens de Britse omroep gevraagd om een gesprek met May, maar daar wil Downing Street niets van weten.

'Gevoel van onvrede'

Correspondent Tim de Wit zegt dat veel Conservatieve parlementsleden boos zijn over het uitstel van de stemming over het brexit-akkoord met de Europese Unie. De cruciale stemming over dat akkoord stond eigenlijk gepland voor gisteravond. "Wat je ook hoort is het gevoel van onvrede onder steeds meer parlementsleden: 'ze luistert niet naar ons', 'ze gaat te veel haar eigen gang'."

De Conservatieve Partij heeft 315 leden in het Britse Lagerhuis. Als de helft van hen tegen May stemt, moet ze aftreden als partijleider en als premier. "Het voordeel voor May is dat dit een uiterst slecht moment is om de premier weg te sturen", zegt De Wit. "Wellicht dat er toch genoeg leden zullen denken: dit is niet het goede moment."

Wat in Mays nadeel kan werken, is dat een eventuele stemming geheim is en parlementariërs dus zonder angst voor consequenties kunnen stemmen.

Europa-tour

May reisde gisteren naar premier Rutte, bondskanselier Merkel en voorzitter Juncker van de Europese Commissie om te kijken of er nog kan worden geschaafd aan het brexit-akkoord. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart.