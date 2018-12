D66 wil CO2-heffing voor energie- en industriesector

D66-leider Jetten wil een nationale CO2-heffing voor de energie- en industriesector. In een interview met Trouw zegt hij: "Het gaat internationaal niet hard genoeg. Wil je de komende tien jaar resultaten boeken, dan zijn nationale CO2-beprijzingen onontkoombaar."

Hij wil dat bedrijven die willen verduurzamen met subsidies worden geholpen. Bedrijven die bewust achterblijven, moeten boetes opgelegd kunnen krijgen.

Coalitiepartijen VVD en CDA zien vooralsnog weinig in de heffingen voor bedrijven. De maatregelen zouden bedrijven wegjagen uit Nederland. CDA-leider Buma waarschuwt al langer voor de kosten van klimaatmaatregelen. VVD wil wachten op het nieuwe Klimaatakkoord waar nu aan gewerkt wordt en dat er volgende week moet liggen.

Allerlei instanties zijn onder leiding van Ed Nijpels aan zogenoemde klimaattafels bezig om concrete voorstellen te doen om de snellere opwarming van de aarde terug te dringen.

Spannend

Jetten verwacht dat verreweg de meeste maatregelen volgende week al zijn uitgewerkt. "95 procent van de maatregelen uit het overleg aan de klimaattafels zal door iedereen gesteund worden. Het laatste deel is spannend", zegt hij in Trouw. Voor de onderwerpen waar die tafels niet uitkomen, verwacht Jetten maatregelen van minister Wiebes.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren vinden dat niet genoeg.

Nederland dreigt in 2020 veel meer CO2 uit te stoten dan is afgesproken. Het kabinet komt in januari met nieuwe plannen om de vereiste CO2-vervuiling aan te pakken.