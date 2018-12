Schoten op straat in Straatsburg: zeker een dode en zes gewonden

De kerstmarkten op de pleinen in Straatsburg met de kenmerkende houten blokhutten zijn wereldberoemd en trekken jaarlijks veel bezoekers.

Europees Parlement afgegrendeld

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft iedereen in de directe omgeving van het incident opgedragen binnen te blijven. Agenten hebben het gebied hermetisch afgesloten. Onder meer het tramverkeer is stilgelegd.

Ook het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is afgesloten. Op straat lopen militairen en zijn dranghekken neergezet. De Franse president Macron heeft vanwege het incident in Straatsburg een receptie op het Élysée-paleis ingekort. Hij werd meteen ingelicht over de situatie.

Grote paniek

"Ik hoorde schoten en daarna begon iedereen te rennen", zei een winkelier uit het centrum van Straatsburg tegen de Franse televisie. "Ik schrok enorm. Al snel stonden er politieauto's in de straat. Ik denk dat het zo'n 10 minuten duurde."

Een bewoner vertelde: "Ik hoorde schoten en zag twee mensen op straat liggen. Ze bloedden. Ik hoorde mensen schreeuwen."

Een man die op het terras van een restaurant zat, zag dat iedereen opeens begon te rennen. "Er was grote paniek. Ze zeiden: kom naar binnen! Maar wij vertrokken met de auto. We werden tegengehouden, omdat de schutter in de buurt zou zijn."