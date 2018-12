Meisjes leren beter dan verwacht: 'Ontbreekt nog wel wat in schooladvies'

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 16 procent van de meisjes in de derde klas op een hoger niveau zit dan het advies dat ze op de basisschool hadden gekregen. Bij jongens was dat 10 procent. Komt dat doordat leerkrachten in groep 8 er zo naast zitten? Of is het op dat moment gewoon lastig te bepalen hoe een kind drie jaar later zal presteren?

Timon Koster geeft les aan groep 8 op basisschool Kindcentrum Talent in Meppel en moet ieder jaar beoordelen naar welk niveau zijn leerlingen doorstromen. "Niet alleen de resultaten in groep 6, 7 en 8 zijn belangrijk", vertelt Koster. "Je kijkt ook naar de Cito-toets en naar hoe een kind is."

Daarvoor bestaan geen vaste regels, maar er is wel een richtlijn, opgesteld door de PO-Raad en VO-Raad. Per regio vullen basisscholen dat volgens Koster verder zelf aan. "In Meppel werken we allemaal met het programma Plaatsingswijzer. Daar vullen we onze bevindingen in en dan komt er een advies uit. Voor de leerkracht is het een hulpmiddel."