'Premier May is een lafaard, een leugenaar en een wegloper'

Over een ding zijn ze het eens: ze zijn niet te spreken over wat zich gisteren heeft afgespeeld in het parlement. Voor Theresa May hebben ze al helemaal geen goed woord over.

Een tegenstander van de brexit schaamt zich diep voor zijn premier: "Ze is een lafaard, een leugenaar en een wegloper." Een ander: "Hoe gek het ook klinkt: die jongens aan de overkant, die zijn vandaag eigenlijk om dezelfde reden aan het demonstreren."

Sommige remainers hopen dat het hele vertrek uit de EU hierdoor uiteindelijk zal worden teruggedraaid. "We moeten ze wakker schudden en bij de les houden, net zolang tot ze bij zinnen komen", zegt een oudere dame standvastig.

Aan de overkant bij het leave-kamp is de boosheid over de gang van zaken inderdaad even groot: "We zijn het met elkaar eens dat Theresa May moet vertrekken. Maar wij willen eruit en we willen de EU geen cent betalen. We zouden al uit de EU vertrokken moeten zijn. Waar is de democratie?"