Duitse politie valt per ongeluk binnen bij vrouw van 88

De politie in de Duitse plaats L├╝denscheid, in Noordrijn-Westfalen, heeft een pijnlijke fout gemaakt: een arrestatieteam wilde een inval doen bij een lid van een Duitse motorbende, maar ging per ongeluk naar binnen bij een vrouw van 88 jaar oud.

De inval was vorige week donderdag en ging niet zonder slag of stoot. Agenten ramden de deuren in en gooiden op het balkon van de oude vrouw een stungranaat, meldt de WDR. "Zo'n fout mag niet gebeuren", zegt de aanklager tegen de Duitse omroep. Het team blijkt zich vergist te hebben in het huisnummer.

'Vreselijk lawaai'

Tegen de WDR zegt dat de vrouw dat ze sliep toen ze opeens mannen in haar slaapkamer zag. "Ik werd wakker toen ik een vreselijk lawaai hoorde", zegt ze. "Een paar mannen stonden voor mijn bed. Ze schrokken enorm toen ze zagen dat ik een oude vrouw was, en niet degene die ze zochten."

Behalve wat schrik heeft de vrouw verder niets overgehouden aan de inval. De politie heeft excuses aangeboden.

Aanhoudingen

De man waarbij de politie eigenlijk naar binnen wilde vallen is uiteindelijk nog opgepakt. Hij wordt ervan verdacht iemand ernstig te hebben verwond.

De inval was onderdeel van een grotere politieactie tegen motorbendes, waarbij in totaal dertien anderen zijn aangehouden. Daarbij werden ook drugs en wapens in beslag genomen.