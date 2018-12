Wakker Dier op vingers getikt voor 'misleidende' campagne

Het was onjuist en misleidend van Wakker Dier om te zeggen dat door de Eet Geen Dieren-dag 500.000 dieren zouden kunnen worden gespaard. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie. De Eet Geen Dierendag campagne wordt al acht jaar door Wakker Dier georganiseerd. Want, zegt Wakker Dier, als iedereen een dag geen vlees eet sparen we de levens van 500.000 dieren. Maar die rekensom klopt dus niet, volgens de Reclame Code Commissie.

Wakker Dier kwam bij dit getal omdat we in Nederland elke dag 500.000 dieren eten. Dat getal klopt, zegt de Reclame Code Commissie. Maar dat betekent niet dat die 500.000 dieren gespaard zouden worden als wij ze niet eten.

Wakker Dier gaat in beroep tegen het oordeel.

Internationale vleesmarkt

De Reclame Code Commissie geeft hierin de Centrale Organisatie voor de Vleessector gelijk. Zij dienden een klacht in over deze campagne van Wakker Dier.

"De vleesindustrie is internationaal. Als wij een dag geen vlees eten heeft dat geen enkel effect op het aantal dieren dat in Nederland gehouden of geslacht wordt", vertelt de woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector. "Als er iets overblijft exporteren we dat namelijk gewoon naar het buitenland, waar de vraag naar vlees juist stijgt."

Wakker Dier is het hier niet mee eens. "Deze argumentatie gaat voorbij aan de wet van vraag en aanbod: minder vraag leidt uiteindelijk altijd tot minder aanbod", aldus een woordvoerder.

'Goedkoop scoren'

De Reclame Code Commissie noemt de reclame misleidend, omdat deze claim mensen heeft kunnen overtuigen om mee te doen met de campagne, terwijl ze dat misschien niet hadden gedaan als ze deze informatie hadden gehad.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector vindt het belangrijk dat ook goede doelen zich aan de feiten houden. "Het is gewoon een claim om goedkoop te scoren, maar het klopt niet", zegt de woordvoerder.