Man schiet zeker vier mensen dood tijdens mis in Brazilië

In Brazilië heeft een man tijdens een mis in een kathedraal in de stad Campinas zeker vier mensen doodgeschoten. Vervolgens pleegde hij zelfmoord voor het altaar, melden Braziliaanse media.

De man betrad ongeveer drie kwartier na het begin van de mis de kathedraal met een pistool en een revolver. Toen de hulpdiensten arriveerden, had de man al zelfmoord gepleegd.

'Hij schoot willekeurig op mensen'

"Het was eng", zegt ooggetuige Alexandre Moraes tegen nieuwszender GloboNews. "Hij kwam binnen en schoot willekeurig op mensen. Iedereen was aan het bidden."

In Brazilië worden meer mensen vermoord dan waar ook ter wereld. Vorig jaar stond de teller op 64.000 moorden. Toch zijn aanslagen zoals deze relatief zeldzaam in het Zuid-Amerikaanse land.

De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over het motief of de identiteit van de schutter.