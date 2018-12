Koninklijke Nederlandse Munt verruilt Utrecht voor Houten

De Koninklijke Nederlandse Munt vertrekt uit Utrecht. Na eeuwenlang in de Domstad gevestigd te zijn geweest, verhuist het bedrijf binnenkort naar Houten.

Vorig jaar verkocht de Nederlandse overheid het bedrijf. Staatssecretaris Wiebes zei het slaan van munten niet langer als overheidstaak te zien. De Koninklijke Nederlandse Munt had daarnaast te maken met geldproblemen.

Loeiduur

Het Belgische Groep Heylen werd de nieuwe eigenaar en gaf al direct aan te zullen zoeken naar een goedkoper onderkomen. Topman Didier Clerx noemde het huidige pand in Utrecht "loeiduur en evident niet efficiënt voor de productie van munten".

In Houten is een geschikte locatie gevonden. Op bedrijventerrein Werklandschap Meerpaal wordt een nieuw gebouw neergezet, meldt RTV Utrecht. De muren krijgen een gouden kleurtje om te verwijzen naar de munten.

Historie

Met het vertrek komt een einde aan de eeuwenlange band tussen het munthuis en de stad Utrecht. Het bedrijf was er sinds 1567 gevestigd. In 1902 kwam het onder toezicht van de minister van Financiën te staan, tien jaar later werd het een staatsbedrijf. In 1999 kreeg de onderneming het predicaat 'Koninklijk'.

De Koninklijke Nederlandse Munt slaat tegenwoordig jaarlijks ruim 254 miljoen euromunten. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor België en Luxemburg. Daarnaast levert het bedrijf munten voor bijvoorbeeld Aruba en Malta. Ook worden jaarlijks allerlei soorten herdenkingsmunten uitgegeven.