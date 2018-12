In Asten in Noord-Brabant heeft de politie een man van 70 opgepakt voor grootschalige internetoplichting. De man verkocht via verschillende webshops producten als fietsen en drones, maar leverde die niet.

De webshops hadden internationale klandizie: gedupeerden zijn afkomstig uit onder meer Belgiƫ, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. In totaal verdiende de man uit Venlo 160.000 euro aan zijn praktijken.

De man van 70 werd opgespoord na meldingen bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichtingen.