Een deel van de perstoren in de Tweede Kamer is enige tijd afgesloten geweest. Dat gebeurde nadat bij de redactie van De Telegraaf een brief met wit poeder was bezorgd. De perstoren is het gedeelte in de Kamer waar journalisten zitten.

De politie heeft de brief onderzocht en gebleken is dat de inhoud niet schadelijk was.

Volgens De Telegraaf staat er geen afzender op de brief. De chef van de parlementaire redactie van de krant, Wouter de Winther, meldt dat hij en zijn collega's het goed maken.