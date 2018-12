Slachtoffer steekpartij Amsterdam Centraal door dwarslaesie in rolstoel

Een van de twee Amerikanen die eind augustus werden neergestoken bij de aanslag op Amsterdam Centraal, zit in een rolstoel. Zijn advocaat zei bij de pro-formazitting aan het begin van de strafzaak dat zijn cliƫnt een dwarslaesie heeft overgehouden aan de steekpartij. Mogelijk zit hij de rest van zijn leven in een rolstoel.

Het andere slachtoffer, ook een Amerikaan van Eritrese afkomst, werd in zijn arm gestoken. Hij heeft ook nog last van de gevolgen van de aanslag. Zo heeft hij problemen om dingen vast te houden. Hij is wel weer aan het werk in de VS.

Terreurverdachte Jawed S. verschijnt vandaag voor het eerst voor de rechter in verband met de steekpartij. Uit zijn eerste verklaringen blijkt dat de 19-jarige Afghaan een terroristisch motief had.

Beide slachtoffers zijn vandaag niet bij de zitting aanwezig. De advocaat zegt dat ze er wel zullen zijn bij de inhoudelijke behandeling.