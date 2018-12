Thailand in februari naar de stembus

Het militaire bewind in Thailand heeft voor 24 februari verkiezingen aangekondigd. Om campagnes mogelijk te maken hebben de militaire machthebbers het verbod op politieke activiteiten opgeheven.

Het verbod werd in 2014 ingevoerd toen de militairen in Thailand de macht overnamen. Het leger maakte toen een einde aan maandenlange protesten tegen de gekozen premier Yingluck Shinawatra. Zij werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, maar is naar het buitenland gevlucht.

Versoepeling

Het militaire bewind beloofde na de staatsgreep al dat er vrije verkiezingen zouden worden uitgeschreven, maar die belofte werd tot nog toe niet waargemaakt.

In september werd het verbod op politieke activiteiten al versoepeld. Het werd politieke partijen toegestaan om zich te organiseren. "De bevolking en politieke partijen mogen tot 24 februari deelnemen aan politieke activiteiten zolang ze zich aan de grondwet houden", zegt de regering in een verklaring.

Twee partijen

In de aanloop naar de aankondiging van de verkiezingen hebben tientallen groepen zich bij de kiescommissie laten registeren. Het is niet duidelijk of ze ook worden toegelaten.

De verwachting is dat de strijd zal gaan tussen twee partijen. De elite in Bangkok zal de militairen steunen. Op het platteland is de populistische beweging van oud-premier Thaksin Shinawatra populair.