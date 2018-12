Scholieren Gala Breda vroegtijdig beëindigd wegens grote drukte

Het Scholieren Gala Breda dat gisteravond werd gehouden is op last van burgemeester Depla rond middernacht vroegtijdig beëindigd. Hij besloot daartoe nadat twee bezoekers in cafe De Graanbeurs onwel waren geworden. Volgens de politie wilden te veel bezoekers tegelijk naar binnen bij het cafe in de binnenstad. Hierdoor ontstond geduw en gedrang, schrijft Omroep Brabant.

De twee feestgangers die onwel werden, zijn ter plekke onderzocht door medewerkers van de ambulance. Voor zover bekend vielen er in de chaos geen gewonden. Wel waren veel feestgangers volgens de politie onder invloed van alcohol.